FST ET-LED602- 2KIT комплект постоянного света

Описание

Комплект постоянного света FST ET-LED602 KIT предназначен для предметной, портретной съемки и небольших видеороликов и подходит не только для любителей фотографии, но и профессиональных фотографов. Комплект работает на базе светодиодных ламп, не выделяющих избыточного тепла, поэтому данный комплект идеально подойдет для съемок объектов, боящихся воздействия высоких температур. Цветовая температура ламп составляет 5500 К, что соответствует естественному освещению в дневное время суток. Отличительная особенность данной модели - отсутствие мерцающего эффекта. Набор изготовлен из высококачественных и прочных материалов, которые обеспечат надежность и долговечность данного фотооборудования. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения.