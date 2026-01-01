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FST ET-LED602- 2KIT комплект постоянного света

FST ET-LED602- 2KIT комплект постоянного света

FST
Артикул: MTG-0233

Комплект постоянного света FST ET-LED602 KIT с двумя светодиодными лампами по 50 Вт. Максимальная высота стоек 210 см, диаметр октобокса 60 см, в комплекте сумка для хранения и транспортировки. Софтбокс дает мягкое и рассеянное освещение, что необходимо как для домашней фотосъемки, так и для профессиональной.

Описание

Комплект постоянного света FST ET-LED602 KIT предназначен для предметной, портретной съемки и небольших видеороликов и подходит не только для любителей фотографии, но и профессиональных фотографов. Комплект работает на базе светодиодных ламп, не выделяющих избыточного тепла, поэтому данный комплект идеально подойдет для съемок объектов, боящихся воздействия высоких температур. Цветовая температура ламп составляет 5500 К, что соответствует естественному освещению в дневное время суток. Отличительная особенность данной модели - отсутствие мерцающего эффекта. Набор изготовлен из высококачественных и прочных материалов, которые обеспечат надежность и долговечность данного фотооборудования. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения.

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 60x60 см - 2 шт.
  • Патрон Е27 - 2 шт.
  • Лампа светодиодная FST L-E27-LED50 - 2 шт.
  • Стойка FST LS-210 - 2 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.

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