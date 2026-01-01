Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео

Артикул: FTR-997

Fotokvant Videoblog-1 – комплект постоянного студийного света для съемки видео на базе люминесцентных осветителей Fotokvant FL-5. Мощность 450 Вт, цветовая температура 5000-5500К. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда требуется замена фона при постредактировании. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фото- и видеолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.