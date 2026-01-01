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Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео
Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео

Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео

Fotokvant
Артикул: FTR-997

Fotokvant Videoblog-1 – комплект постоянного студийного света для съемки видео на базе люминесцентных осветителей Fotokvant FL-5. Мощность 450 Вт, цветовая температура 5000-5500К. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда требуется замена фона при постредактировании. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фото- и видеолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

Описание

Также в комплект входят ворота для легких фонов размером, м – 2,6х3,0 Fotokvant V-2630S и зеленый (хромакей) бумажный фон Vibrantone VBRT2125. Размер, м – 2,1х6,0. Для крепления и удержания фонов в комплекте имеется студийная клипса Fotokvant NVF-9145.

Комплектация

  • Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м – 1шт.
  • Fotokvant FL-5 KIT комплект постоянного света – 1 шт.
  • Vibrantone VBRT2125 бумажный фон 2,1х6,0 м зеленый – 1 шт.
  • Fotokvant CL-C35 студийная клипса – 1 шт.

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