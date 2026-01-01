Fotokvant Videoblog-1 комплект постоянного света для съемки видео

Также в комплект входят ворота для легких фонов размером, м – 2,6х3,0 Fotokvant V-2630S и зеленый (хромакей) бумажный фон Vibrantone VBRT2125. Размер, м – 2,1х6,0. Для крепления и удержания фонов в комплекте имеется студийная клипса Fotokvant NVF-9145.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.