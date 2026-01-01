images
images
images
images
Fotokvant LED-660BD PRO KIT комплект аккумуляторного светодиодного света
Артикул: DAN-6787

Fotokvant LED-660BD PRO KIT - комплект из двух светодиодных панелей со шторками.

Светодиодные осветители с изменяемой цветовой температурой от 3200 до 5600 К, состоят из 660 светодиодов и имеют плавную регулировку яркости желтого и белого спектров. Питание возможно как от сети, так и от двух аккумуляторов.


Описание

Комплект подходит для фото и видео съёмок как в помещениях, так и на улице.

На панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя, имеются диммеры регулировки желтого и белого спектров, переключатель питания, который может как обесточить прибор, так и переключить его с сетевого питания на питание от аккумуляторов. Рядом с диммерами расположены аккумуляторные площадки.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки, которые позволяют сделать свет более управляемым - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах.

Осветитель устанавливается на легкую четырехсекционную студийную стойку при помощи металлического кронштейна-лиры в горизонтальном положении. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.

Характеристики панели:

  • Количество светодиодов - 660.
  • Мощность светодиодов - 40 Вт.
  • Цветовая температура - от 3200 до 5600 К.
  • Световой поток - 4260 лм.

Стойки Fotokvant LS-2400 компактны и удобны в транспортировке.

Характеристики стойки:

  • Максимальная высота: 240 см.
  • Минимальная рабочая высота: 77,5 см.
  • Длина в сложенном виде: 90,5 см.
  • Диаметр ножек: 19 мм.
  • Диаметр секций: 25,22,19 см.
  • Максимальная нагрузка: 2 кг.
  • Вес: 0,95 кг.

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - высококачественная литиево-ионная батарея. Обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти.

Характеристики аккумулятора:

  • Тип батареи: Li-ion.
  • Напряжение: 7,4V.
  • Емкость: 5200 mAh.

Сетевое зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP для Li-ion аккумуляторов позволяет заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.

Комплектация

  • Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К - 2 шт.
  • Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см - 2 шт.
  • Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F - 2 шт.
  • Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh - 4 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера