Fotokvant LED-660BD PRO KIT комплект аккумуляторного светодиодного света

Raylab Solar 3B - комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый.
Цветовая температура - 5600К. Общая мощность 480 Вт. В комплект входит журавль.
Fotokvant LED-660BD PRO KIT - комплект из двух светодиодных панелей со шторками.
Светодиодные осветители с изменяемой цветовой температурой от 3200 до 5600 К, состоят из 660 светодиодов и имеют плавную регулировку яркости желтого и белого спектров. Питание возможно как от сети, так и от двух аккумуляторов.
Комплект подходит для фото и видео съёмок как в помещениях, так и на улице.
На панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя, имеются диммеры регулировки желтого и белого спектров, переключатель питания, который может как обесточить прибор, так и переключить его с сетевого питания на питание от аккумуляторов. Рядом с диммерами расположены аккумуляторные площадки.
К корпусу крепятся четыре металлические шторки, которые позволяют сделать свет более управляемым - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах.
Осветитель устанавливается на легкую четырехсекционную студийную стойку при помощи металлического кронштейна-лиры в горизонтальном положении. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.
Характеристики панели:
Стойки Fotokvant LS-2400 компактны и удобны в транспортировке.
Характеристики стойки:
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - высококачественная литиево-ионная батарея. Обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти.
Характеристики аккумулятора:
Сетевое зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP для Li-ion аккумуляторов позволяет заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Raylab Solar 3B - комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый.
Цветовая температура - 5600К. Общая мощность 480 Вт. В комплект входит журавль.
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 755 для видеотехники.
Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2224 Spruce 24, размер - 2,1x11 м, цвет - темная хвоя.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Фон бумажный Savage (40-1253) Mint Green известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Работай с цветом без бликов
Wansen