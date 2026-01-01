Fotokvant LED-660BD PRO KIT комплект аккумуляторного светодиодного света

Описание

Комплект подходит для фото и видео съёмок как в помещениях, так и на улице.

На панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя, имеются диммеры регулировки желтого и белого спектров, переключатель питания, который может как обесточить прибор, так и переключить его с сетевого питания на питание от аккумуляторов. Рядом с диммерами расположены аккумуляторные площадки.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки, которые позволяют сделать свет более управляемым - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах.

Осветитель устанавливается на легкую четырехсекционную студийную стойку при помощи металлического кронштейна-лиры в горизонтальном положении. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.



Характеристики панели:

Количество светодиодов - 660.

Мощность светодиодов - 40 Вт.

Цветовая температура - от 3200 до 5600 К.



Световой поток - 4260 лм.

Стойки Fotokvant LS-2400 компактны и удобны в транспортировке.



Характеристики стойки:

Максимальная высота: 240 см.

Минимальная рабочая высота: 77,5 см.

Длина в сложенном виде: 90,5 см.

Диаметр ножек: 19 мм.

Диаметр секций: 25,22,19 см.

Максимальная нагрузка: 2 кг.

Вес: 0,95 кг.

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - высококачественная литиево-ионная батарея. Обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти.

Характеристики аккумулятора:

Тип батареи: Li-ion.

Напряжение: 7,4V.

Емкость: 5200 mAh.



Сетевое зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP для Li-ion аккумуляторов позволяет заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.