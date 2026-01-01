Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
Фон бумажный Savage (2-86)Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.