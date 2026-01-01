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Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см
Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см
Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см
Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см
Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см

Fotokvant LED-5 KIT комплект светодиодного света 250 Вт с софтбоксами 60х90 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3632

Комплект постоянного света Fotokvant LED-5 KIT.

Комплект постоянного света на базе светодиодных ламп общей мощностью 250 Вт. В комплекте используются светодиодные лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки.

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

Комплектация

  • Стойка Fotokvant LS-2100 - 2 шт.
  • Осветитель постоянного света пятиламповый с цоколем Е27 и креплением для зонта - 2 шт.
  • Софтбокс (60х90 см) для установки на осветитель постоянного света пятиламповый - 2 шт.
  • Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25 Вт Е27 - 10 шт.
  • Фотосумка - 1 шт.

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