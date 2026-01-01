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Fotokvant LED-43 KIT комплект постоянного света 3х48 Вт
Fotokvant LED-43 KIT комплект постоянного света 3х48 Вт
Fotokvant LED-43 KIT комплект постоянного света 3х48 Вт
Fotokvant LED-43 KIT комплект постоянного света 3х48 Вт

Fotokvant LED-43 KIT комплект постоянного света 3х48 Вт

Fotokvant
Артикул: MTG-0884

Комплект на базе трех светодиодных светильников мощностью 48 Вт каждый. Цветовая температура 3200-5600 К. Общая мощность - 144 Вт. Комплект включает в себя 3 стойки и 3 софт-бокса размером 50х70, а так же журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. 

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется три светодиодных осветителя Fotokvant LED-48SB, три софтбокса 50х70 см, три стойки максимальной высотой 210 см. Цветовая температура светильников 3200-5600 К. 

Также в комплект входит телескопическая двухсекционная перекладина для журавля Fotokvant LSP-14 с муфтой и мешком-противовесом. Максимальный вес студийного оборудования для установки - 2,5 кг. 

Для удобства хранения и транспортировки оборудование поставляется в сумке-чехле.



Комплектация

  • Софтбоксы 50х70 см - 3 шт.
  • Светильники 48 Вт - 3 шт.
  • Перекладина для журавля с муфтой и мешком-противовесом - 1 шт.
  • Стойка 210 см - 3 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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