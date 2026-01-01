Fotokvant LED-15.2 KIT комплект светодиодного освещения 3200-5600 К с зеленым фоном

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется три светодиодных осветителя Fotokvant LED-48SB, три софтбокса 50х70 см, три стойки максимальной высотой 210 см, система установки фона ворота, фон хромакей зеленый 5х3м.

Также в комплект входит телескопическая двухсекционная перекладина для журавля Fotokvant LSP-140. Максимальный вес студийного оборудования для установки - 2,5 кг.

Для удобства хранения и транспортировки оборудование поставляется в сумке-чехле.