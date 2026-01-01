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Fotokvant LED-15.2 KIT комплект светодиодного освещения 3200-5600 К с зеленым фоном
Fotokvant LED-15.2 KIT комплект светодиодного освещения 3200-5600 К с зеленым фоном
Fotokvant LED-15.2 KIT комплект светодиодного освещения 3200-5600 К с зеленым фоном
Fotokvant LED-15.2 KIT комплект светодиодного освещения 3200-5600 К с зеленым фоном

Fotokvant LED-15.2 KIT комплект светодиодного освещения 3200-5600 К с зеленым фоном

Fotokvant
Артикул: DAN-4259

Комплект светодиодного освещения Fotokvant LED-15 II KIT 3200-5600 К с зеленым фоном.

Комплект на базе трех светодиодных светильников мощностью 48 Вт каждый. Общая мощность - 144 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом, а система установки фона ворота и фон, поставляемые с осветителями, превращают комплект в полноценную фотостудию. Ворота представляют из себя две стойки высотой 2,40 м и 1 телескопическую перекладину длиной 3 м. Вес комплекта - 15,9 кг.

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется три светодиодных осветителя Fotokvant LED-48SB, три софтбокса 50х70 см, три стойки максимальной высотой 210 см, система установки фона ворота, фон хромакей зеленый 5х3м.

Также в комплект входит телескопическая двухсекционная перекладина для журавля Fotokvant LSP-140. Максимальный вес студийного оборудования для установки - 2,5 кг. 

Для удобства хранения и транспортировки оборудование поставляется в сумке-чехле.

Комплектация

  • Софтбоксы 50х70 см - 3 шт.
  • Светильники 48 Вт - 3 шт.
  • Перекладина для журавля - 1 шт.
  • Стойка 210 см - 3 шт.
  • Система установки фона "ворота" - 1 шт.
  • Фон хромакей зеленый 3х5 м - 1 шт. 
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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