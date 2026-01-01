Характеристики:
- Мощность приборов - 2х120 Вт
- Байонет Bowens
- Цветовая температура 2800-6000 К
- Высота стоек 210 см
- Размер софтбоксов 60 см
- Пульт ду
- Размеры сумки 115х23х30 см
- Вес комплекта 7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт.
Комплект из 2-ух светодиодных приборов мощностью 120 Вт каждый, 2-ух стоек и 2-ух сферических софтбоксов (ChinaBall) 60 см с байонетом Bowens. Данная модификация приборов и насадок будет востребована при съемке интерьеров, проведении видео съемок в помещении и на выезде. Пульт ду в комплекте к приборам.
Характеристики:
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