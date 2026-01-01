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Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт
Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт
Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт
Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт
Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт
Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт

Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт

Fotokvant
Артикул: MTG-0885

Fotokvant COB-2240 KIT комплект постоянного света 2х120 Вт. 

Комплект из 2-ух светодиодных приборов мощностью 120 Вт каждый, 2-ух стоек и 2-ух сферических софтбоксов (ChinaBall) 60 см с байонетом Bowens. Данная модификация приборов и насадок будет востребована при съемке интерьеров, проведении видео съемок в помещении и на выезде. Пульт ду в комплекте к приборам. 

Описание

Характеристики:

  • Мощность приборов - 2х120 Вт
  • Байонет Bowens
  • Цветовая температура 2800-6000 К
  • Высота стоек 210 см
  • Размер софтбоксов 60 см
  • Пульт ду
  • Размеры сумки 115х23х30 см
  • Вес комплекта 7 кг. 

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