Артикул: NVF-8982

Falcon Eyes Studio LED 275-kit – комплект постоянного света для студийной фото- и видеосъемки.

Базовый комплект из двух светодиодных источников Falcon Eyes Studio LED 75 под байонет Bowens. В комплет так же входят два рефлектора, два софтбокса, две стойки, пульт дистанционного управления и сумка для хранения и переноски.