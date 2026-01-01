Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света

Комплект подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки.
Особенности осветителя Studio LED 75:
- мощность лампы 75 Вт – аналог галогенного света мощностью 350 Вт
- цветовая температура 5600 К – позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений
- байонет Bowens – возможность использовать разнообразные светоформирующие насадки
- в комплекте пульт дистанционного управления – 16 каналов и 6 групп
- жк-дисплей – на большом контрастном экране отображается мощность, канал, группа, температура нагрева
- встроенный процессор – регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру
- регулировка мощности от 10 до 100% – происходит плавно с шагом 1%
- функция памяти – при повторном включении прибора сохраняются последние используемые настройки
Характеристики:
- Осветители
- мощность осветителей – 75 Вт
- цветовая температура – 5600К±200К
- регулировка мощности светового потока – плавная, 10-100% (с шагом 1%)
- индекс цветопередачи CRI – ≥95
- количество каналов/групп управления – 16 / 6 (ABCDEF)
- питание осветителя – 50 Гц, 100-240 В
- система охлаждения – активная, встроенный вентилятор
- байонет – Bowens
- тип крепления – 5/8"
- материал корпуса – алюминиевый сплав
- размеры (диаметр/длина/высота), мм – 128х240х230
- вес осветителя (без рефлектора), кг – 1,65
- Пульт дистанционного управления
- питание пульта – 2хААА
- дистанция работы пульта, – ≥20
- Рефлектор
- диаметр, мм – 180
- материал – алюминиевый сплав
- Софтбокс SB-BW
- байонет – Bowens
- размер, см – 60х90
- внутренний рассеиватель – да
- Стойка L-2000
- максимальная нагрузка, кг – 4
- максимальная высота, см – 200
- количество секций – 3
- диаметр секций, мм – 19/22/25
- материал секций – алюминиевый сплав
- тип зажимов – винтовые
- амортизация – пружинная
- крепежный адаптер – 5/8" (винт 1/4")
- Сумка SKB-15
- размер сумки, см – 78х30х27
- материал внешнего покрытия – оксфорд