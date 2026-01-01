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Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света
Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света

Falcon Eyes Studio LED 275-kit комплект постоянного света

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8982

Falcon Eyes Studio LED 275-kit – комплект постоянного света для студийной фото- и видеосъемки.

Базовый комплект из двух светодиодных источников Falcon Eyes Studio LED 75 под байонет Bowens. В комплет так же входят два рефлектора, два софтбокса, две стойки, пульт дистанционного управления и сумка для хранения и переноски.

Описание

Комплект подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки.

Особенности осветителя Studio LED 75:

  • мощность лампы 75 Вт – аналог галогенного света мощностью 350 Вт
  • цветовая температура 5600 К – позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений
  • байонет Bowens – возможность использовать разнообразные светоформирующие насадки
  • в комплекте пульт дистанционного управления – 16 каналов и 6 групп
  • жк-дисплей – на большом контрастном экране отображается мощность, канал, группа, температура нагрева
  • встроенный процессор – регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру
  • регулировка мощности от 10 до 100% – происходит плавно с шагом 1%
  • функция памяти – при повторном включении прибора сохраняются последние используемые настройки

Характеристики:

  • Осветители  
    • мощность осветителей – 75 Вт
    • цветовая температура – 5600К±200К
    • регулировка мощности светового потока – плавная, 10-100% (с шагом 1%)
    • индекс цветопередачи CRI – ≥95
    • количество каналов/групп управления – 16 / 6 (ABCDEF)
    • питание осветителя – 50 Гц, 100-240 В
    • система охлаждения – активная, встроенный вентилятор
    • байонет – Bowens
    • тип крепления – 5/8"
    • материал корпуса – алюминиевый сплав
    • размеры (диаметр/длина/высота), мм – 128х240х230
    • вес осветителя (без рефлектора), кг – 1,65
  • Пульт дистанционного управления         
    • питание пульта – 2хААА
    • дистанция работы пульта, – ≥20
  • Рефлектор     
    • диаметр, мм – 180
    • материал – алюминиевый сплав
  • Софтбокс SB-BW    
    • байонет – Bowens
    • размер, см – 60х90
    • внутренний рассеиватель – да
  • Стойка L-2000         
    • максимальная нагрузка, кг – 4
    • максимальная высота, см – 200
    • количество секций – 3
    • диаметр секций, мм – 19/22/25
    • материал секций – алюминиевый сплав
    • тип зажимов – винтовые
    • амортизация – пружинная
    • крепежный адаптер – 5/8" (винт 1/4")
  • Сумка SKB-15         
    • размер сумки, см – 78х30х27
    • материал внешнего покрытия – оксфорд

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED 75 – 2 шт.
  • Пульт дистанционного управления – 1 шт.
  • Рефлектор 180 мм – 2 шт.
  • Софтбокс SB-BW 60х90 с чехлом – 2 шт.
  • Стойка L-2000 – 2 шт.
  • Сумка для комплекта – 1 шт.

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