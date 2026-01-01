Falcon Eyes KeyLight 425LED SB6090 KIT комплект студийного оборудования

Описание

Осветитель позволяет имитировать классическое освещение от окна, его можно использовать в предметной или портретной съемке. Комплект не требует настройки и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольших (и даже домашних) студиях.

Четырехламповый осветитель выдает световой поток с линейным графиком спектра с суммарной мощностью 72 Вт. Светодиодные лампы выполнены в форм-факторе обычных ламп накаливания с патроном E-27. Лампы имеют матовые рассеивающие колпачки, благодаря этому в некоторых случаях возможно использование софтбокса без внутреннего рассеивающего экрана. Таким образом, сохраняется полная мощность светового потока, часть которого может поглощать тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На тыльной стороне осветителя размещаются два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, регулируется мощность. Включение одной группы лам (верхняя и правая лампа или нижняя и левая лампа) дает половину мощности, включение двух групп - полную мощность.

Прямоугольный несъемный cофтбокс устанавливается при помощи четырех металлических спиц с наконечниками. Один конец спицы вставляется в отверстие на корпусе ламповой панели, а другой конец в кармашек купола. Купол софтбокса изготовлен из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью и используется, как рефлектор.

В комплект софтбокса входят два тканевых рассеивателя, один из которых крепится внутрь софтбокса на резинках, а другой надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку.

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).

Характеристики: