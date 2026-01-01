Falcon Eyes KeyLight 325LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Комплект предназначен для съемки в домашних условиях или в условиях небольших фотостудиях. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки.
Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.
Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см прикреплен к корпусу осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью, которая используется как рефлектор.
В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки.
Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).
Стойка с перекладиной помогает разместить осветитель под любым углом, в любом направлении и при этом вывести его из кадра. Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых трубок диаметром 25 и 22 мм, а ее длина меняется от 80 до 140 см. В комплект входит двухобъемный мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса.
Характеристики:
- мощность (одного осветителя) - 25 Вт
- количество светодиодов - 90 шт
- световой поток (на расстоянии 1 м) - 1100 люкс
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи cri - ≥98
- отверстие для установки на шпигот - 5/8"
- размеры софтбокса - 50х70х40 см
- материал спиц - металл
- диффузор - тканевый рассеиватель
- высота стойки - 75-200 см
- количество секций - 3
- диаметр секций - 15, 18, 22 мм
- длина перекладины - 80-140 см
- количество секций - 2
- диаметр перекладины - 25, 22 мм
- материал секций - алюминиевый сплав
- тип зажимов - винтовые
- крепежный адаптер - 5/8"
- размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
- размер сумки - 86х23х30 см
- материал внешнего покрытия - оксфорд
- вес комплекта в сумке - 6,3 кг