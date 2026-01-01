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Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Sage ремень плечевой
Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Sage ремень плечевой
Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Sage ремень плечевой
Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Sage ремень плечевой

Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Sage ремень плечевой

Peak Design
Артикул: OLE-3500

Плечевой ремень серого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 19мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная длина: 145 см,
  • Минимальная длина: 83 см;
  • Ширина: 19 мм
  • Материал нейлон, hypalon, натуральная кожа, алюминий
  • Вес 86 гр

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Наличие
более 10 шт

Кистевой ремень зеленого цвета подходит для фотокамер шириной 19 мм. В комплекте сам ремень, 2 «якоря» для крепления к камере. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.

4 400 ₽
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