Peak Design – инновационные аксессуары для фотографов, которые ценят дизайн и функциональность

Peak Design (Пик Дизайн) – это американский бренд, который перевернул представление о фотоаксессуарах. Их философия проста: каждый продукт должен решать реальную проблему фотографа, быть эстетичным и невероятно функциональным. Благодаря краудфандинговым кампаниям, которые собирали миллионы долларов, Peak Design создала целую экосистему взаимозаменяемых ремней, рюкзаков, клипс и чехлов. Это выбор тех, кто не готов мириться с компромиссами в качестве и удобстве.

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые продукты Peak Design:

Система быстрого крепления Capture – инновационный зажим, позволяющий крепить камеру к поясу рюкзака или ремню для мгновенного доступа (выдерживает до 90 кг);

– инновационный зажим, позволяющий крепить камеру к поясу рюкзака или ремню для мгновенного доступа (выдерживает до 90 кг); Ремни и стропы – культовые линейки Leash, Slide, Cuff. Уникальность в «якорях» (Anchor Links), которые позволяют перестегнуть ремень между камерами за секунду;

– культовые линейки Leash, Slide, Cuff. Уникальность в «якорях» (Anchor Links), которые позволяют перестегнуть ремень между камерами за секунду; Фото-рюкзаки и сумки – The Everyday Backpack (20L и Zip-версия), сумка-слинг Everyday Sling 6L с трансформируемыми внутренними перегородками FlexFold;

– The Everyday Backpack (20L и Zip-версия), сумка-слинг Everyday Sling 6L с трансформируемыми внутренними перегородками FlexFold; Аксессуары – запасные якоря Anchor, чехол Capture PROpad, ножки для штатива Travel Tripod, поясные ремни и чехлы для объективов.

Почему весь мир выбирает Peak Design:

✓ Экосистемность – якоря Anchor подходят к любым ремням, Capture Clip интегрируется с рюкзаками, всё работает вместе;

✓ Надёжность – снаряжение рассчитано на экстремальные нагрузки (например, Capture выдерживает вес взрослого человека);

✓ Продуманность – магнитные фиксаторы на ремнях, быстрый доступ к камере не снимая рюкзак, скрытые карманы;

✓ Дизайн и материалы – нейлон 400D с полипокрытием, пропитанный DWR (водоотталкивающий), минималистичная эстетика;

✓ Пожизненная гарантия – Peak Design стоит за своим продуктом.

С чего начать знакомство с Peak Design?

Самый простой путь – купить ремень (Leash, Slide или Cuff). Вы сразу почувствуете разницу в качестве. Если вы часто путешествуете – обратите внимание на рюкзак Everyday Backpack. Для быстрой съёмки на улице незаменима система Capture. И помните: все компоненты легко комбинируются друг с другом.

Как купить Peak Design в photogora.ru?

Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Станьте частью сообщества фотографов, которые не ищут компромиссов.