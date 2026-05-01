Peak Design (Пик Дизайн) – это американский бренд, который перевернул представление о фотоаксессуарах. Их философия проста: каждый продукт должен решать реальную проблему фотографа, быть эстетичным и невероятно функциональным. Благодаря краудфандинговым кампаниям, которые собирали миллионы долларов, Peak Design создала целую экосистему взаимозаменяемых ремней, рюкзаков, клипс и чехлов. Это выбор тех, кто не готов мириться с компромиссами в качестве и удобстве.

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые продукты Peak Design:

  • Система быстрого крепления Capture – инновационный зажим, позволяющий крепить камеру к поясу рюкзака или ремню для мгновенного доступа (выдерживает до 90 кг);
  • Ремни и стропы – культовые линейки Leash, Slide, Cuff. Уникальность в «якорях» (Anchor Links), которые позволяют перестегнуть ремень между камерами за секунду;
  • Фото-рюкзаки и сумки – The Everyday Backpack (20L и Zip-версия), сумка-слинг Everyday Sling 6L с трансформируемыми внутренними перегородками FlexFold;
  • Аксессуары – запасные якоря Anchor, чехол Capture PROpad, ножки для штатива Travel Tripod, поясные ремни и чехлы для объективов.

Почему весь мир выбирает Peak Design:
Экосистемность – якоря Anchor подходят к любым ремням, Capture Clip интегрируется с рюкзаками, всё работает вместе;
Надёжность – снаряжение рассчитано на экстремальные нагрузки (например, Capture выдерживает вес взрослого человека);
Продуманность – магнитные фиксаторы на ремнях, быстрый доступ к камере не снимая рюкзак, скрытые карманы;
Дизайн и материалы – нейлон 400D с полипокрытием, пропитанный DWR (водоотталкивающий), минималистичная эстетика;
Пожизненная гарантия – Peak Design стоит за своим продуктом.

С чего начать знакомство с Peak Design?
Самый простой путь – купить ремень (Leash, Slide или Cuff). Вы сразу почувствуете разницу в качестве. Если вы часто путешествуете – обратите внимание на рюкзак Everyday Backpack. Для быстрой съёмки на улице незаменима система Capture. И помните: все компоненты легко комбинируются друг с другом.

Как купить Peak Design в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Станьте частью сообщества фотографов, которые не ищут компромиссов.

Популярное

-7 %
Peak Design (L-AS-3) Camera Strap Leash V3.0 Ash ремень плечевой
Арт. DAN-6386
в наличии 1-3 шт
Ремень наплечный Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Ash.

Ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной нейлоновой тесьмы в стиле ремня безопасности. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень универсален и может использоваться с другими девайсами Peak Design. Длина от 83 до 145 см. Цвет - серый.

5 020 ₽
Peak Design (BEDS-6-AS-2) The Everyday Sling 6L V2.0 Ash фотосумка
Арт. DAN-6410
в наличии 1-3 шт
Фотосумка Peak Design The Everyday Sling 6L V2.0 Ash.

Сумка-слинг предназначен для ношения фотокамеры с пристегнутым объективом, запасным объективом и необходимыми мелочами. Изготовлена из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 400D, пропитанный DWR. Внешний размер - 35x23,5x12 см. Внутренний размер - 28x21,3x7 см. Вес - 0,58 кг. Цвет - серый.

13 110 ₽
Peak Design (4PK-AN-4) Anchor 4-Pack набор креплений
Арт. DAN-6367
более 10 шт

Набор креплений Peak Design Anchor 4-Pack.

Комплект из четырех запасных креплений Anchors для ремней, чехлов и сумок Peak Design. Позволяют быстро перестегивать ремень к другой камере, объективу, биноклю и так далее. С их помощью вы также сможете, к примеру, пристегнуть бутылку для воды к сумке Peak Design.

1 700 ₽
Peak Design (CC-S-3) Capture Clip Silver система крепления
Peak Design (CC-S-3) Capture Clip Silver система крепления
в наличии 1-3 шт

Зажим Peak Design Capture Clip Silver для системы крепления.

Дополнительный (запасной) зажим системы крепления Capture v3. Служит для крепления камеры к ремню, для безопасной переноски и быстрого доступа к камере для начала съемки. Максимальная нагрузка - 90 кг. Размер - 104х52х28 мм. Цвет - серебро.

6 500 ₽
Peak Design (BEDHB-52-AS-2) Everyday Hip Belt Ash поясной ремень
Арт. DAN-6422
более 10 шт

Поясной ремень Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Ash.

Поясной разгрузочный ремень для моделей повседневных рюкзаков v2. Имеет точку крепления зажима Capture Clip. Изготовлен из нейлона. Регулируется для талии от 29 до 52 дюймов. Цвет - серый.

3 300 ₽
Peak Design (PP-2) Capture PROpad V2.0 чехол для системы крепления
Арт. DAN-6416
в наличии 1-3 шт

Чехол PeakDesign Capture PROpad V2.0 для системы крепления.

Чехол на брючный ремень или ремень рюкзака для переноски тяжелой фототехники на креплении Capture Camera Clip. Чехол изготовлен из материала EVA и нейлона. Рассчитан на использование с ремнями шириной не более 7,6 см и толщиной не более 1,9 см. Размер - 13x7x1 см. Вес - 36 г.

4 590 ₽
Peak Design (BRP-S-BL-1) Range Pouch Charcoal чехол размера S
Арт. DAN-6447
в наличии 1-3 шт

Чехол Peak Design (BRP-S-BL-1) Range Pouch Charcoal размера S.

Чехол для объектива. Материал Нейлон 400D с пропиткой DWR. Размер - маленький. Вес - 140 г. Цвет - угольно-черный.

3 000 ₽
Peak Design (TT-ULCK-5-150-1) Ultralight Conversion Kit ножки для штатива пластиковые
Арт. DAN-6456
в наличии 4-10 шт

Ножки Peak Design (TT-ULCK-5-150-1) Ultralight Conversion Kit для штатива, пластиковые.

Сменные ножки для штатива Рeak Design Travel. Изготовлены из армированного пластика. Длина ножек - 8 см. Вес - 82,2 г.

3 300 ₽
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Арт. MTG-1730
в наличии 1-3 шт

 Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак. 

Аккуратная эстетика Everyday Backpack Zip является визуально и функционально более простой версией культового повседневного рюкзака Everyday Backpack, что делает его идеальным для повседневной городской жизни или фотосъёмки. Доступ к внутреннему отделению Everyday Backpack Zip осуществляется как сверху, так и сбоку благодаря водонепроницаемой молнии-застежки, огибающей рюкзак на 270 градусов. Внешние размеры: 48 cм x 31.5 cм x 23.5 cм. Вес: 1,55 кг.

24 900 ₽
Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой
Арт. OLE-3501
более 10 шт

Плечевой ремень зеленого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 45 мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. 

8 700 ₽
Peak Design Everyday Hip Belt Sage ремень поясной
Арт. OLE-3507
в наличии 4-10 шт

Разгрузочный поясной ремень для повседневных рюкзаков оснащен креплением для клипа Capture Clip. Он изготовлен из нейлона и регулируется по талии в диапазоне от 74 до 132 см. Цвет ремня - зеленый.

3 300 ₽
Peak Design Lens Kit крепление для объективов Canon V2.0
Арт. OLE-3499
в наличии 1-3 шт

Система крепления для двух объективов Canon, которая позволяет быстро менять их одной рукой. На корпусе крепления есть специальные разъемы под Peak Design Anchors, что обеспечивает надежную фиксацию объективов. Аксессуар можно использовать с ремнями Peak Design, что дает возможность удобно переносить объективы на поясе или через плечо. Подходит для объективов любого веса.

3 000 ₽
Peak Design The Everyday Backpack 20L V2.0 Eclipse (BEDB-20-EP-3) рюкзак
Арт. OLE-5755
более 10 шт
30 300 ₽
Peak Design The Everyday Backpack 20L V2.0 Kelp (BEDB-20-KP-3) рюкзак
в наличии 4-10 шт
30 300 ₽
Peak Design The Everyday Backpack 20L V2.0 Ocean (BEDB-20-DS-3) рюкзак
более 10 шт
30 300 ₽
Peak Design The Everyday Messenger 13L V2.0 Ocean (BEDM-13-DS-3) фотосумка
более 10 шт
27 000 ₽
Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 Eclipse (BEDS-10-EP-3) фотосумка
более 10 шт
18 400 ₽
Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 Ocean (BEDS-10-DS-3) фотосумка
более 10 шт
18 400 ₽
