Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Sage ремень на запястье

Арт. OLE-3500

Плечевой ремень серого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 19мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами.