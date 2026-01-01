Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Sage ремень на запястье

Характеристики:
- диаметр петли для запястья: от 4.5 до 9.7 см;
- Ширина: 19 мм
- Материал нейлон, hypalon, натуральная кожа, алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кистевой ремень зеленого цвета подходит для фотокамер шириной 19 мм. В комплекте сам ремень, 2 «якоря» для крепления к камере. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.
Характеристики:
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Плечевой ремень серого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 19мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами.