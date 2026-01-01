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Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Sage ремень на запястье
Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Sage ремень на запястье

Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Sage ремень на запястье

Peak Design
Артикул: OLE-3503

Кистевой ремень зеленого цвета подходит для фотокамер шириной 19 мм. В комплекте сам ремень, 2 «якоря» для крепления к камере. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.

Описание

Характеристики:

  • диаметр петли для запястья: от 4.5 до 9.7 см;
  • Ширина: 19 мм
  • Материал нейлон, hypalon, натуральная кожа, алюминий

Комплектация

  • ремень на запястье,
  • якоря 2шт.,
  • чехол из микрофибры

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Плечевой ремень серого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 19мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. 

5 400 ₽
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