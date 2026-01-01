Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата

Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление Lynca UK-A8S поясное для фотоаппарата.
Специальный подвес, предназначенный для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка. В комплект входят подвес и многоцелевая быстросъемная пластина. Подвес изготовлен из цинкового сплава. Размер - 83х47х50 мм. Вес - 300 г.
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Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
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Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
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