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Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата
Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата
Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата
Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата
Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата

Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата

Lynca
Артикул: DAN-3769

Крепление Lynca UK-A8S поясное для фотоаппарата.

Специальный подвес, предназначенный для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка. В комплект входят подвес и многоцелевая быстросъемная пластина. Подвес изготовлен из цинкового сплава. Размер - 83х47х50 мм. Вес - 300 г. 

Описание

Lynca UK-A8S крепление поясное для фотоаппарата

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