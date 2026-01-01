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Lowepro Voyager S ремень для камеры

Lowepro Voyager S ремень для камеры

Lowepro
Артикул: NVF-7467

Lowepro Voyager S – стильный плечевой ремень, профессионального уровня. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение камеры. Возможность регулировки позволяет настроить его для комфортной работы в любых условиях съемки.

Описание

Lowepro Voyager S ремень для камеры

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