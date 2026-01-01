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JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата
JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата

JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата

JJC
Артикул: DAN-4462

Кистевой ремень JJC HS-A для фотоаппарата.

Кистевой ремень из эко-кожи. Предназначен для фиксации камеры на запястье. Специальная конструкция проушины позволяет удобно использовать кистевой ремень одновременно с нашейным ремнем фотокамеры.

Описание

JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата

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