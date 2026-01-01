JJC HS-A кистевой ремень для фотоаппарата

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кистевой ремень JJC HS-A для фотоаппарата.
Кистевой ремень из эко-кожи. Предназначен для фиксации камеры на запястье. Специальная конструкция проушины позволяет удобно использовать кистевой ремень одновременно с нашейным ремнем фотокамеры.
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Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
Fujimi FJFR-CF2 - рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1.
Рефлектор для накамерных и внешних вспышек, два в одном. Легко крепится с помощью эластичной ленты.
Для мягкого освещения используйте белую сторону, а для большей дальности и спектральных бликов серебряную сторону.
Изготовлен из нейлона.