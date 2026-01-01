Fotokvant STR-52 неопреновый ремень с площадкой для фотоаппарата

Артикул: DAN-3914

Неопреновый ремень Fotokvant STR-52 с площадкой для фотоаппарата.

Ремень с быстросъемной площадкой применяется для удобной и безопасной переноски камеры во время ее использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент. Изготовлен из неопрена и нейлона, оснащен замками фастекс.