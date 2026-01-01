Fotokvant STR-52 неопреновый ремень с площадкой для фотоаппарата

Ремень имеет эргономичную конструкцию, вес камеры равномерно распределяется через удобную, плечевую накладку, в результате вы не чувствуете усталости, комфортно можете носить свой фотоаппарат на протяжении всего дня съемок (в отличие от обычного ремня на шее, когда шейные мышцы быстро устают и болят).
Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.