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Fotokvant STR-52 неопреновый ремень с площадкой для фотоаппарата
Fotokvant STR-52 неопреновый ремень с площадкой для фотоаппарата
Fotokvant STR-52 неопреновый ремень с площадкой для фотоаппарата

Fotokvant STR-52 неопреновый ремень с площадкой для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-3914

Неопреновый ремень Fotokvant STR-52 с площадкой для фотоаппарата.

Ремень с быстросъемной площадкой применяется для удобной и безопасной переноски камеры во время ее использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент. Изготовлен из неопрена и нейлона, оснащен замками фастекс.

Описание

Ремень имеет эргономичную конструкцию, вес камеры равномерно распределяется через удобную, плечевую накладку, в результате вы не чувствуете усталости, комфортно можете носить свой фотоаппарат на протяжении всего дня съемок (в отличие от обычного ремня на шее, когда шейные мышцы быстро устают и болят).

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