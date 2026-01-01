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Fotokvant STR-37 черный неопреновый ремень для фотоаппарата Nikon с желтым шрифтом
Fotokvant STR-37 черный неопреновый ремень для фотоаппарата Nikon с желтым шрифтом
Fotokvant STR-37 черный неопреновый ремень для фотоаппарата Nikon с желтым шрифтом

Fotokvant STR-37 черный неопреновый ремень для фотоаппарата Nikon с желтым шрифтом

Fotokvant
Артикул: DAN-3654

Черный неопреновый ремень Fotokvant STR-37 для фотоаппарата Nikon.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

Описание

Характеристики:

  • материал - неопрен и искусственная кожа
  • длина декоративной части - 70 см
  • максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см

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