Fotokvant STR-37 черный неопреновый ремень для фотоаппарата Nikon с желтым шрифтом

Артикул: DAN-3654

Черный неопреновый ремень Fotokvant STR-37 для фотоаппарата Nikon.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.