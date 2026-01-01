Fotokvant STR-37 черный неопреновый ремень для фотоаппарата Nikon с желтым шрифтом

Характеристики:
- материал - неопрен и искусственная кожа
- длина декоративной части - 70 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Черный неопреновый ремень Fotokvant STR-37 для фотоаппарата Nikon.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Характеристики:
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Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-22, красный Canon.
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