images
images
images
Fotokvant STR-33 ремень для фотоаппарата тканевый серый
Fotokvant STR-33 ремень для фотоаппарата тканевый серый
Fotokvant STR-33 ремень для фотоаппарата тканевый серый

Fotokvant STR-33 ремень для фотоаппарата тканевый серый

Fotokvant
Артикул: DAN-2395

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-33 в элегантном, сторгом стиле, черный.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

Описание

Характеристики:

  • материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
  • длина декоративной части - 80 см
  • максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2825
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 21 ч

Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

-10 %410 ₽
360 ₽
В корзину
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Арт. DAN-9075
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2122B - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной трехсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

2 800 ₽
В корзину

Видео

Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
QZSD YT03C наклонная штанга для штатива
QZSD YT03C наклонная штанга для штатива
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.