Fotokvant STO-36 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Универсальный штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500.
Штатив с универсальной видеоголовой для съемки видео и фото, максимальная высота 157 см, нагрузка до 2,5 кг. Штатив имеет 3 секции, два пузырьковых уровня и выдвижную центральную колонну.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-36 в подарочной деревянной коробочке.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
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Универсальный штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500.
Штатив с универсальной видеоголовой для съемки видео и фото, максимальная высота 157 см, нагрузка до 2,5 кг. Штатив имеет 3 секции, два пузырьковых уровня и выдвижную центральную колонну.