Fotokvant STO-26 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Характеристики:
- материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
- длина декоративной части - 80 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-26 в подарочной деревянной коробочке.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Характеристики:
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Fotokvant PRK-006 – интересный вариант подарка девушке-фотографу. Подвеска выполнена в виде старинной фотокамеры. Размер – 24 мм. Длина цепочки – 45+5 см. Изготовлено из цинкового сплава с гальваническим покрытием.
Fotokvant PRB-013 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии» с шармом (подвеской). Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.