Peli 1670 ударопрочный водонепроницаемый кейс на колесах с поропластом

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)
Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования).
Для удобства транспортировки кейс оборудован колесами на подшипниках и выдвижной ручкой.
Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.
Характеристики:
- вес - 11,8 кг
- цвет - черный
- серия - Pelican Protector Case
- объем - 69 литров
- наполнение - с поропластом
- глубина крышки - 7,3 см
- глубина корпуса - 30,8 см
- внешние размеры - 78,8x49,3x28,4 см
- внутренние размеры - 76,5x63,8x39 см
- плавучесть в соленой воде с загрузкой - 82,6 кг
- материал корпуса - полипропилен
- класс защиты - IP67, MIL-STD-810G Fungus Test
- температурный диапазон - от -40 до 99 град. C