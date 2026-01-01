images
images
images
images
Калибр 7005 кейс с поропластом внут 737х457х265 внеш 805х517х313
Артикул: DAN-6819

Кейс Калибр 7005, размер - 805х517х313 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 805х517х313 мм.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.

Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.

Модель оборудована выдвижной ручкой и спаренными колесами.

Характеристики:

  • внутренний размер - 737х457х265 мм
  • внешний размер - 805х517х313 мм
  • глубина крышки/корпуса - 47/218 мм
  • материал - стеклонаполненный полипропилен
  • вес - 11 кг
  • диапазон температуры - -65-+75 С
  • влагозащищенность - IP67

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Peli 1650 ударопрочный водонепроницаемый кейс на колесах с поропластом
Арт. DAN-3170
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ударопрочный водонепроницаемый кейс Peli 1650 на колесах с поропластом.

Герметичный кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс изготовлен из полипропилена с внутренним наполнением паропластом.

88 600 ₽
В корзину
Калибр 7010 кейс с поропластом внут 751х473х306 внеш 834х560х332
Арт. DAN-6820
Временно нет в наличии

Кейс Калибр 7010, размер - 834х560х332 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 834х560х332 мм.

Цена по запросу
В корзину
-15 %
OffRoad ORT-203L пластиковый кейс с колесами и с пылевлагозащитой IP67 786х661х391 мм
Арт. DAN-3519
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Пластиковый кейс OffRoad ORT-203L размер - 786х661х391 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер внутренний - 786х661х391 мм, внешний - 847х722х432 мм. Объем - 203 л.

-15 %108 640 ₽
92 340 ₽
В корзину
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
Арт. DAN-1368
Временно нет в наличии

DGCASE 60-05 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 810х540х320 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

42 500 ₽
В корзину

Видео

Марк Рибу
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера