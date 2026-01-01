images
images
images
images
OffRoad ORT-10.8L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 392х310х85 мм
OffRoad ORT-10.8L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 392х310х85 мм
OffRoad ORT-10.8L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 392х310х85 мм
OffRoad ORT-10.8L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 392х310х85 мм

OffRoad ORT-10.8L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 392х310х85 мм

OffRoad
Артикул: DAN-3507

Пластиковый кейс OffRoad ORT-10.8L размер - 392х310х85 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 392х310х85 мм. Объем - 10,8 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +90 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования. 

Технические характеристики:

  • внутренний размер, мм - 392х310х85
  • глубина крышки/корпуса, мм - 32/52
  • материал - TSU-19 Resin
  • вес, кг - 1,95
  • объем, л - 10,8
  • диапазон температуры, С - -40~90
  • влагозащищенность - IP67

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Арт. DAN-5290
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Наличие
более 10 шт

Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.

8 500 ₽
В корзину
OffRoad ORT-G136 пластиковый противоударный кейс 137х30х13 см
OffRoad ORT-G136 пластиковый противоударный кейс 137х30х13 см
Арт. NVF-6319
OffRoad ORT-G136 пластиковый противоударный кейс 137х30х13 см
Наличие
более 10 шт

OffRoad ORT-G136 (1370х300х130 мм) – кейс противоударный для оружия G136.

Обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении. Вес - 5,2 кг.

7 140 ₽
В корзину
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Арт. NVF-9999
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


240 ₽
В корзину
OffRoad ORT-9.46L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 314х243х124 мм
OffRoad ORT-9.46L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 314х243х124 мм
OffRoad ORT-9.46L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 314х243х124 мм
Арт. DAN-3502
OffRoad ORT-9.46L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 314х243х124 мм
Наличие
более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-9.46L размер - 314х243х124 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 314х243х124 мм. Объем - 9,46 л.

7 780 ₽
В корзину
DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм
DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм
Арт. DAN-1351
DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм
Наличие
более 10 шт

DGCASE 10-02 - ударопрочный герметичный кейс

  • внешние габариты - 342х233х115 мм.
  • внутренний размер, мм - 329х195х59

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

5 200 ₽
В корзину

Видео

Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.