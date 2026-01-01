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Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата
Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата

Tenba (638-373) DNA Messenger 11 Cobalt сумка для фотоаппарата

Tenba
Артикул: DAN-5213

Сумка для фотоаппарата Tenba DNA Messenger 11 Cobalt.

Сумка предназначена для беззеркальной фотокамеры с 3-5 объективами или зеркальной фотокамеры с 2-3 объективами и планшета 11 дюймов. Внешние размеры - 24х33х16-19 см. Внутренние размеры - 23х30х13-18 см. Отделение для планшета - 20х30х2 см. Вес - 1,1 кг. Цвет - кобальтовый, синий.

Описание

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии DNA - прочные и устойчивые к погодным условиям, идеально подходят для ежедневного использования, для путешествий и конечно для переноски фотооборудования. Имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели DNA обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам или фоторюкзакам.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер 900D с пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, что позволяет изделию выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град. В изготовлении также были применены рип-стоп нейлон, молнии YKK, магнитные зажимы Fidlock, оригинальная тихая липучка Whisper Hook, верхняя молния Quick Access. Сумка имеет усиленные швы и непромокаемое дно.

Коническая откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью липучек и магнитных зажимов. Также предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки. Молния быстрого доступа закрыта небольшим клапаном, который предохраняет оборудование от попадания дождя и не привлекает лишнего внимания.

На крышке расположен карман на молнии. Под крышкой четыре открытых кармана и два кармана для ручек. Со стороны спинки распложен большой наружный карман на молнии. Внутри имеется отделение для планшета. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.

Съемная вставка с делителями позволит настроить пространство точно под размер вашего оборудования, а дополнительные карманы, аккуратно разместить мелкие аксессуары. Если удалить вставку то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.

Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.

В комплекте съемный наплечный ремень с гибкой съемной накладкой с силиконовой противоскользящей сеткой и дополнительной фиксацией на груди, ремень для установки на чемодан на колесах или тележку и двусторонний чехл от дождя и солнца.

Характеристики:

  • внешний размер - 24х33х16-19 см
  • внутренний размер - 23х30х13-18 см
  • отделение для планшета - 20х30х2 см
  • вес - 1,1 кг
  • цвет - кобальтовый, синий

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