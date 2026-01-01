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Manfrotto MB SV-SB-50BI AMICA 50 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Manfrotto MB SV-SB-50BI AMICA 50 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Manfrotto
Артикул: NVF-2571

Manfrotto SV-SB-50BI AMICA 50 Shoulder удобная универсальная сумка синего цвета для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с прикрепленным стандартным зум-объективом. Имеется возможность размещения двух дополнительных объективов.

Описание

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 21
  • внешняя длина, см – 27
  • внешняя ширина, см – 16
  • внутренняя высота, см – 20
  • внутренняя длина, см – 25
  • внутренняя ширина, см – 12,5
  • вес, кг – 0,5

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