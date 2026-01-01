Manfrotto MB SV-SB-50BI AMICA 50 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Характеристики:
- внешняя высота, см – 21
- внешняя длина, см – 27
- внешняя ширина, см – 16
- внутренняя высота, см – 20
- внутренняя длина, см – 25
- внутренняя ширина, см – 12,5
- вес, кг – 0,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-SB-50BI AMICA 50 Shoulder – удобная универсальная сумка синего цвета для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с прикрепленным стандартным зум-объективом. Имеется возможность размещения двух дополнительных объективов.
Характеристики:
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Fotokvant NVF-8864 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 52 мм.
Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.