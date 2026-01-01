Manfrotto MB SV-SB-10BI AMICA 10 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Артикул: NVF-2564

Manfrotto SV-SB-10BI AMICA 10 Shoulder – удобная универсальная сумка синего цвета для хранения и транспортировки фотокамеры любительского класса с прикрепленным зум-объективом типа «блинчик». Модель снабжена вместительными и легкодоступными для фотографа карманами для размещения аксессуаров и мелких предметов личного обихода.