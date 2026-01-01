Manfrotto PL-BM-10 Pro Light Bumblebee M-10 PL сумка-мессенджер

Сумка изготовлена из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство сумки для комфортного размещения фотооборудования.
Дополнительная молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.
Специально разработанный ремень Xtra Secure обеспечивает надежную фиксацию сумки.
Сумка имеет крепление для штатива. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- внешние размеры, см - 28,9х18х40
- внутренние размеры, см - 26,5x11x36
- размер отделения для ноутбука - до 13 дюймов
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- модульные разделители - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- вес, кг - 0,95