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WALTHER KV040S 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик серебряная

WALTHER KV040S 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик серебряная

Walther
Артикул: MTG-0038

Фоторамка WALTHER KV040S из пластика серебряного цвета для размещения фотографии размером 30x40 см. Имеется задняя панель из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой. Поверх изображения накладывается тонкое прозрачное стекло, которое фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 30х40
  • материал - пластик
  • цвет - серебряный



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780 ₽
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