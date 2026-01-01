WALTHER KV040S 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик серебряная

Арт. MTG-0034

Узкопрофильная фоторамка белого цвета WALTHER KV030W из качественного пластика. Отлично подойдет для размещения в ней черно-белого снимка (20х30см), поможет выгодно преподнести портретное фото. Рамка имеет картонную заднюю панель, держатель для крепления на стену и защитное стекло. Рамка WALTHER KV030W отличается небольшим весом и ее легко разместить на любой стене.