WALTHER KV040S 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик серебряная

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 30х40
- материал - пластик
- цвет - серебряный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER KV040S из пластика серебряного цвета для размещения фотографии размером 30x40 см. Имеется задняя панель из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой. Поверх изображения накладывается тонкое прозрачное стекло, которое фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Характеристики:
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Узкопрофильная фоторамка белого цвета WALTHER KV030W из качественного пластика. Отлично подойдет для размещения в ней черно-белого снимка (20х30см), поможет выгодно преподнести портретное фото. Рамка имеет картонную заднюю панель, держатель для крепления на стену и защитное стекло. Рамка WALTHER KV030W отличается небольшим весом и ее легко разместить на любой стене.