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WALTHER KV030W 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик белая

WALTHER KV030W 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик белая

Walther
Артикул: MTG-0034

Узкопрофильная фоторамка белого цвета WALTHER KV030W из качественного пластика. Отлично подойдет для размещения в ней черно-белого снимка (20х30см), поможет выгодно преподнести портретное фото. Рамка имеет картонную заднюю панель, держатель для крепления на стену и защитное стекло. Рамка WALTHER KV030W отличается небольшим весом и ее легко разместить на любой стене.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 20x30
  • материал - пластик
  • цвет – белый

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