WALTHER KV030W 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик белая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x30
- материал - пластик
- цвет – белый
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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