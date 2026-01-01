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Manfrotto NX-P-IGY чехол для фотоаппарата NX серый

Manfrotto NX-P-IGY чехол для фотоаппарата NX серый

Manfrotto
Артикул: OLE-1258

Manfrotto NX-P-IGY – чехол серии NX для камеры с установленным объективом. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками. Крепится на поясной ремень. Цвет – серый. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внутренние размеры, см – 11,5х11,5х7
  • внешние размеры, см – 14х12,5Х10
  • вес, кг – 0,10

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