Manfrotto NX-P-IGY чехол для фотоаппарата NX серый

Арт. VBR-181

до конца распродажи 7 дн, 10 ч

Переходник, позволяющий устанавливать объективы с посадочной резьбой М39 на камеры с резьбой М42. Также применяется как промежуточное кольцо для установки оптики М39 через переходник на байонеты современных камер.