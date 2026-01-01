Manfrotto NX-P-IGY чехол для фотоаппарата NX серый

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – серый
- внутренние размеры, см – 11,5х11,5х7
- внешние размеры, см – 14х12,5Х10
- вес, кг – 0,10
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-P-IGY – чехол серии NX для камеры с установленным объективом. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками. Крепится на поясной ремень. Цвет – серый.
Технические характеристики:
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