Lowepro Adventura SH140 II сумка черная

Сумка выполнена из высококачественного, прочного и легкого материала, имеет мягкие прокладки для предотвращения повреждений при падении и ударах. Обеспечивает максимальную сохранность оборудования. В ней присутствуют несколько удобных карманов и секций для хранения фотоаксессуаров. А не скользящий, регулируемый ремень, позволяет настроить комфортную для пользователя длину, что обеспечивает максимальное удобство во время переноски. Это изделие идеально подойдет для тех, кто любит практичность и комфорт во всем.
Характеристики:
- внутренние размеры, см – 17.3х11х17
- внешние размеры, см – 18х12,6х19,1
- передний отсек, см – 15х1х13,2
- вес, кг – 0,3