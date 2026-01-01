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Lowepro Adventura SH140 II сумка черная

Lowepro Adventura SH140 II сумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5839

Lowepro Adventura SH140 II – сумка черная для хранения и транспортировки фото- и видеотехники. Модель имеет ручку и съемный плечевой ремень для переноски. Размеры 18х12,6х19,1 см.

Описание

Сумка выполнена из высококачественного, прочного и легкого материала, имеет мягкие прокладки для предотвращения повреждений при падении и ударах. Обеспечивает максимальную сохранность оборудования. В ней присутствуют несколько удобных карманов и секций для хранения фотоаксессуаров. А не скользящий, регулируемый ремень, позволяет настроить комфортную для пользователя длину, что обеспечивает максимальное удобство во время переноски. Это изделие идеально подойдет для тех, кто любит практичность и комфорт во всем. 

Характеристики:

  • внутренние размеры, см – 17.3х11х17
  • внешние размеры, см – 18х12,6х19,1
  • передний отсек, см – 15х1х13,2
  • вес, кг – 0,3

Комплектация

 

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