GreenBean Guardian 01 сумка для фотоаппарата

Описание

Сумка GreenBean Guardian 01, самая маленькая из серии, вмещает в себя зеркальную камеру с штатным объективом и один дополнительный объектив или вспышку, аксессуары.

Упругий вспененный материал обшитый износоустойчивым нейлоном и вельветовое внутреннее покрытие защитит оборудование от климатических воздействий, царапин и повреждений.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. Двухзамковая молния для быстрого доступа к содержимому.

Основной отсек для техники имеет регулируемые перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Внутри расположены два кармана на липучках и карман на молнии, в них можно разместить карты памяти, батарейки, светофильтры и т. д.

С внешней стороны располагаются три кармана на молнии. В комплекте чехол от дождя.

Характеристики: