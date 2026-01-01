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GreenBean Guardian 01 сумка для фотоаппарата

GreenBean Guardian 01 сумка для фотоаппарата

GreenBean
Артикул: NVF-6051

GreenBean Guardian 01 – сумка для зеркальной камеры с объективом kit (Canon, Nikon, Sony, и др.), с дополнительным объективом или вспышкой, зарядного устройства и аксессуаров. Внутренний размер, мм – 175x105x165.

Описание

Сумка GreenBean Guardian 01, самая маленькая из серии, вмещает в себя зеркальную камеру с штатным объективом и один дополнительный объектив или вспышку, аксессуары.

Упругий вспененный материал обшитый износоустойчивым нейлоном и вельветовое внутреннее покрытие защитит оборудование от климатических воздействий, царапин и повреждений.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. Двухзамковая молния для быстрого доступа к содержимому.

Основной отсек для техники имеет регулируемые перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Внутри расположены два кармана на липучках и карман на молнии, в них можно разместить карты памяти, батарейки, светофильтры и т. д.

С внешней стороны располагаются три кармана на молнии. В комплекте чехол от дождя.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 220x135x240
  • вес, кг – 0,36

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