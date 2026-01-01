Fotokvant LADU 62-82 повышающее кольцо для фильтров 62-82 мм

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 62-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 62-82 мм.
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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.
Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-82 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 62-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 62-77 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 58-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 58-82 мм.
Fotokvant GRID18-50 – соты 50 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора, позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр, мм – 180. Диаметр ячейки, мм – 6.