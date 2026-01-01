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Fujimi сумка для Canon EOS малая 230х130х190

Fujimi сумка для Canon EOS малая 230х130х190

Fujimi
Артикул: NVF-5775

Fujimi сумка малая для Canon EOS – размер 230х130х190 с настраиваемыми карманами внутреннего пространства и регулировкой панелей, которая позволяет разместить различные по размеру камеры и аксессуары.

Описание

Сумка изготовлена из 420 D ткани со специальной водостойкой пропиткой. Прослойка из пеноматериала с закрытыми ячейками призвана обеспечить защиту от падения или удара. Качественные быстроразъемные крепления обеспечивают дополнительную защиту. Сумка имеет передний карман на молнии и боковые карманы для различных аксессуаров.

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