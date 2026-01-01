Fujimi сумка для Canon EOS малая 230х130х190

Сумка изготовлена из 420 D ткани со специальной водостойкой пропиткой. Прослойка из пеноматериала с закрытыми ячейками призвана обеспечить защиту от падения или удара. Качественные быстроразъемные крепления обеспечивают дополнительную защиту. Сумка имеет передний карман на молнии и боковые карманы для различных аксессуаров.
Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.