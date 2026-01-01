Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая

Описание

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в наружном кармане найдется место для карт памяти, дополнительного аккумулятора и кабеля для соединения с компьютером.

Сумка изготовлена из качественного текстиля. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на липучке, который надежно защищает от влаги и пыли. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.