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Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая
Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая
Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая
Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая
Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая
Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая
Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая

Fotokvant BBN-02 Grey сумка для фотоаппарата серая

Fotokvant
Артикул: DAN-5538

Сумка Fotokvant BBN-02 Grey для фотоаппарата, серая.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 17х12х8 см. Цвет - серый.

Описание

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в наружном кармане найдется место для карт памяти, дополнительного аккумулятора и кабеля для соединения с компьютером.

Сумка изготовлена из качественного текстиля. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на липучке, который надежно защищает от влаги и пыли. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

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