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Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой

Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой

Fotokvant
Артикул: DAN-3652

Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S2+HB-02 с шаровой головой.

Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S2 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.


Описание

Характеристики шааровой головы:

  • максимальная нагрузка - 1,5 кг
  • вес - 85 г
  • высота - 6 см


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