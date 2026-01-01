Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой

Характеристики шааровой головы:
- максимальная нагрузка - 1,5 кг
- вес - 85 г
- высота - 6 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S2+HB-02 с шаровой головой.
Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S2 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.
Характеристики шааровой головы:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Сумка Fotokvant BSN-07 Light grey для фотоаппарата, цвет - светло-серый.
Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - светло-серый. Вес - 0,45 кг.
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.
Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Лента-органайзер Fotokvant Tape-29B для организации проводов в студии, синяя.
Текстильная лента-липучка, устойчивая к воздействию влаги. Идеально подходит для скрепления и упорядочивания проводов. Лента прочная, выдерживает большое количество циклов "склеил-раскрыл". Длина - 5 м. Цвет - синий.