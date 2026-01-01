Lowepro Compact Courier 70 сумка серая

Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман и изготовлен из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки это наличие отдельных дополнительных карманов для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров, а также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.
Двойной зажим Fotokvant RCL-S10. Металлический двусторонний зажим, позволяющий закреплять оборудование как на плоские поверхности (за край), так и на округлые объекты до 35 мм. Для надежной фиксации зажимные губки имеют резиновые накладки.