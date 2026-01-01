Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники

Описание

Вариант размещения - беззеркальная или зеркальная камера с 5-7 объективами (до 70-200 мм 2,8), ноутбук до 16 дюймов (40 см), штатив. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов.

Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Уплотненный воздухопроницаемый трехмерный сетчатый каркас установлен на плечевых лямках и задней панели. Он обеспечивает воздушный поток и оптимизирует циркуляцию воздуха, сводя к минимуму дискомфорт в жаркой среде.

Нагрудный ремень регулируется по высоте и надежно фиксирует рюкзак на корпусе. Для дополнительной фиксации и равномерного распределения нагрузки предусмотрены съемный поясной ремень и регулируемый по высоте эластичный нагрудный ремень. Рюкзак также можно переносить за ручку. В ручке расположена вставка из прочного полимера с покрытием из легкого и пластичного EVA, который обеспечивает комфортную носку даже при полной загрузке рюкзака тяжелым оборудованием.

Отделение для оборудования расположено в нижней части рюкзака, имеет доступ со стороны спины и защиту со всех сторон. Съемные делители точно настроят отделение под размер вашего оборудования.

Доступ к оборудованию со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Отсек для личных вещей расположен в верхней части рюкзака. Универсальная конструкция Roll-top позволяет быстро изменить объем верхней части рюкзака в зависимости от заполнения. Достаточно затянуть или выпустить компрессионные ремни. Заворачивающийся верх рюкзака также служит дополнительной защитой содержимого от попадания влаги и пыли.

Центральный плоский карман расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри расположен карман для ноутбука 16 дюймов и два небольших кармана для аксессуаров. Усиленный расширяемый боковой карман с фиксирующими ремнями предназначен для переноски штатива или монопода. Сетчатый боковой карман предназначен для бутылки с водой.

Стягивающие боковые ремни выполняют две задачи. Первая – регулировка объема отсека для личных вещей. Вторая – дополнительная фиксация штатива или монопода в боковом кармане. Ремень для установки на чемодан на колесах или тележку.

Центральный карман и отделение для оборудования закрывается на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Характеристики: