Lowepro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный

Арт. DAN-9292

Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники. Подходит как для путешествий с фотокамерой, так и для повседневного использования. Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Благородный черный цвет рюкзака по достоинству оценят любители классического стиля. Внешний размер, см – 51х28х19. Вес, кг – 1,27.