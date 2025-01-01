Lowepro Photo Active BP 200 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный

Tenba Fulton v2 14L All WR Backpack Black/Black Camo (637-735) рюкзак для фототехники.
Рюкзаки Fulton сочетают в себе неподвластный времени винтажный стиль, современный комфорт, функциональность и защиту оборудования.
Рюкзак сине-черного цвета подходит для зеркальных камер с объективом, либо DJI Osmo или Mavic, либо беззеркальные и компактные камеры с прикрепленным зум-объективом. Двойные боковые панели для быстрого доступа. Карман под 12-дюймовый планшет, который может использоваться для гидратора объемом 2 литра, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Рюкзак оснащен вентилируемой спинкой.
Характеристики:
