images
images
images
images
Lowepro Photo Active BP 200 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Lowepro Photo Active BP 200 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Lowepro Photo Active BP 200 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Lowepro Photo Active BP 200 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный

Lowepro Photo Active BP 200 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный

Lowepro
Артикул: OLE-2248

Рюкзак сине-черного цвета подходит для зеркальных камер с объективом, либо DJI Osmo или Mavic, либо беззеркальные и компактные камеры с прикрепленным зум-объективом. Двойные боковые панели для быстрого доступа. Карман под 12-дюймовый планшет, который может использоваться для гидратора объемом 2 литра, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Рюкзак оснащен вентилируемой спинкой.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 26,5 х 16 х 44,5 см
  • Общий объем 16 л
  • Внутренний размер 24 х 12 х 42 см
  • Размер отсека под ноутбук 23,5 х 1,5 х 34 см
  • Размер отсека для камеры 22 х 11 х 27 см
  • Вес 1,22 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Tenba (637-735) Fulton v2 14L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-735) Fulton v2 14L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-735) Fulton v2 14L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Арт. DAN-9289
Tenba (637-735) Fulton v2 14L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba Fulton v2 14L All WR Backpack Black/Black Camo (637-735) рюкзак для фототехники.

Рюкзаки Fulton сочетают в себе неподвластный времени винтажный стиль, современный комфорт, функциональность и защиту оборудования.

12 900 ₽
В корзину
Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники
Арт. DAN-9292
Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Tenba (637-736) Fulton v2 16L Backpack Black рюкзак для фототехники.  Подходит как для путешествий с фотокамерой, так и для повседневного использования. Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Благородный черный цвет рюкзака по достоинству оценят любители классического стиля. Внешний размер, см – 51х28х19. Вес, кг – 1,27. 

12 900 ₽
В корзину
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Арт. DAN-9293
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive (637-737) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 28х27х13 см, отделение для ноутбука – 37х25х2 см. Цвет - хаки. 

12 900 ₽
В корзину
Lowepro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Lowepro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Lowepro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Арт. OLE-2250
Lowepro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk рюкзак для фото- видеооборудования синий/черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Рюкзак сине-черного цвета подходит для транспортировки компактных камер  DJI Osmo или Mavic, микрофонов, дополнительных гаджетов, штатива/монопода, трекинговых палок и личных вещей. Двойные боковые панели для быстрого доступа. Карман под 15-дюймовый ноутбук, который может использоваться для гидратора объемом 2 литра, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Рюкзак оснащен вентилируемой спинкой.

32 890 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера