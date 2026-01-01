Tenba (637-407) Cooper Backpack Slim рюкзак для фототехники

Характеристики:
- Внешняя высота - 43 см
- Внешняя ширина - 13 см
- Внешняя длина - 27 см
- Внутренняя высота -14 см
- Внутренняя ширина - 10 см
- Внутренняя длина - 23 см
- Цвет - Темно-серый
- Внешняя ткань - хлопок, усиленный Cordura; натуральная кожа
- Внутренняя ткань - трикотаж высокой плотности 300 г/м, нейлон с силиконовым покрытием
- Молнии - YKK
- Соответствует стандарту ручной клади - Да
- Размер отделения для оборудования - 14х23х10 см
- Размер отделения для ноутбука - 25х22х1 см
- Отделение для планшета - Да
- Защитные модульные делители - Да
- Двусторонний защитный чехол от дождя и солнца - Да
- Отделение для личных вещей - Да
- Вес - 1100 гр