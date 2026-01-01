Tenba (637-407) Cooper Backpack Slim рюкзак для фототехники

Артикул: DAN-9348

Tenba Cooper Backpack Slim рюкзак для фототехники.

Классический рюкзак системы Slim для размещения двух беззеркальных камер и 2-3 объективов, а так же планшета 10". Внутренние размеры: 23 Ш x 14 В x 10 Г cм. Внешние размеры: 27 Ш x 43 В x 13 Г cм. Вес: 1.1кг