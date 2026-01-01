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Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-9718

Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 - рюкзак для переноски фототехники и аксессуаров.

Рюкзак вмещает две фотокамеры с объективами, различные аксессуары, 10-дюймовый планшет и личные вещи. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Описание

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака для размещения как фото-, так и видеооборудования, а также личных вещей на свое усмотрение.

Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ.

Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение. Возможны три варианта переноски - классический рюкзак, слинг и в х-положении.

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • внешние размеры, см - 46х26х26
  • внутренние размеры, см - 42x23x16
  • размер отделения для ноутбука, см - 29,5x22,5x1,5
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • вес, кг - 1,38

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