Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака для размещения как фото-, так и видеооборудования, а также личных вещей на свое усмотрение.

Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ.

Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение. Возможны три варианта переноски - классический рюкзак, слинг и в х-положении.

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива.

Характеристики: