Manfrotto PL-3N1-26 Pro Light 26 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака для размещения как фото-, так и видеооборудования, а также личных вещей на свое усмотрение.
Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ.
Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение. Возможны три варианта переноски - классический рюкзак, слинг и в х-положении.
Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива.
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- внешние размеры, см - 46х26х26
- внутренние размеры, см - 42x23x16
- размер отделения для ноутбука, см - 29,5x22,5x1,5
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- вес, кг - 1,38