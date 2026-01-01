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Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack
Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack

Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack

Manfrotto
Артикул: DAN-3598

Рюкзак Manfrotto MA2-BP-A для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack.

Практичный и удобный повседневный рюкзак для фотокамеры, ноутбука, штатива и личных вещей. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлен из влагостойкой ткани, имеет отделение для планшета, ремни для внешнего крепления штатива, модульные разделители и защитный чехол от дождя. Размер отделения для фотокамеры - 18,5х16х26 см, размер отделения для ноутбука - 41,5х2,5х27 см.


Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. Верхнее отделение предназначено для личных вещей. Для безопасного хранения и транспортировки фотокамеры и объективов, в нижней части рюкзака предусмотрено специальное отделение с дополнительной защитой.

В нижнем отделении установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.

Верхнее и нижнее отделения разделены перегородкой на молнии. При необходимости, молнию можно расстегнуть, удалить из нижнего отделения защитные делители и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.

У спинки рюкзака расположено отделение для ноутбка и планшета.

Также в рюкзаке имеются два боковых кармана. В одном кармане можно установить небольшой штатив, зафиксировав его специальным ремнем. В другом кармане бутылку для воды, зонт и т.п.

В передней части рюкзака расположен карман на молнии для документов и небольших аксессуаров. Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.

Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 46х29х18,5
  • внутренние размеры, см - 42х26х16,5
  • размеры отделения для ноутбука, см - 41,5х27х2,5
  • размеры отделения для камеры, см - 18,5х26х16
  • личные вещи, см - 25х27х14
  • крепление для штатива - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • отделение для планшета - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • вес, кг - 1,2


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