Manfrotto MA2-BP-A рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Active Backpack

Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. Верхнее отделение предназначено для личных вещей. Для безопасного хранения и транспортировки фотокамеры и объективов, в нижней части рюкзака предусмотрено специальное отделение с дополнительной защитой.



В нижнем отделении установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.



Верхнее и нижнее отделения разделены перегородкой на молнии. При необходимости, молнию можно расстегнуть, удалить из нижнего отделения защитные делители и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.



У спинки рюкзака расположено отделение для ноутбка и планшета.



Также в рюкзаке имеются два боковых кармана. В одном кармане можно установить небольшой штатив, зафиксировав его специальным ремнем. В другом кармане бутылку для воды, зонт и т.п.



В передней части рюкзака расположен карман на молнии для документов и небольших аксессуаров. Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.



Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики:

внешние размеры, см - 46х29х18,5

внутренние размеры, см - 42х26х16,5

размеры отделения для ноутбука, см - 41,5х27х2,5

размеры отделения для камеры, см - 18,5х26х16

личные вещи, см - 25х27х14

крепление для штатива - да

цвет - черный

материал - синтетическая ткань

соответствует стандарту ручной клади - да

влагостойкая ткань - да

отделение для планшета - да

модульные разделители - да

защитный чехол от дождя - да

вес, кг - 1,2



