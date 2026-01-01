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Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0259

Рюкзак Manfrotto Advanced Befree отличается элегантным дизайном. Он достаточно вместительный, в него помещается обширный комплект техники DSLR и личные вещи. Имеется отсек для 15'' ноутбука и 9,7'' планшета. Рюкзак можно использовать не только как сумку для камеры или ноутбука, но и как повседневный. Прочный и водоотталкивающий нейлон, высококачественная фурнитура, защитный чехол от дождя и солнца. Вес 1180 г.

Описание

В нижней части рюкзака расположено защитное отделение для DSLR среднего уровня, например, Canon 5D Mark IV с объективом 70/200 и до 6 дополнительных объективов. Для защиты оборудования от ударов и вибраций применена система безопасности Manfrotto.

Верхнее отделение предусмотрено для личных вещей.

В передней части расположен отсек для ноутбука 15 дюймов и планшета 9,7 дюйма. Его легко открыть, не перемещая оборудование, что удобно при проверке, например, в аэропорту.

Предусмотрены два способа переноски штатива: закрепить во внешнем кармане или расположить во внутреннем расширяемом кармане. Этот же карман можно использовать для переноски мобильных устройств DJI Osmo.

Когда вам нужен повседневный рюкзак, удалите разделители и сверните перегородку между отделами.

На ткань нанесено специальное покрытие, сохраняющее водонепроницаемость. В комплект включен чехол-дождевик на случай ненастной погоды.

Характеристики:

  • внешняя высота - 45 см
  • внешняя ширина - 19 см
  • внешняя длина - 32 см
  • внутренняя высота - 44 см
  • внутренняя ширина - 17 см
  • внутренняя длина - 27 см
  • цвет - черный
  • материал - нейлон
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для фотокамеры - 26х27х17 см
  • размер отделения для ноутбука - 41х26х2 см
  • отделение для планшета - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки)- да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • двусторонний защитный чехол - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • отделение для личных вещей - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Advanced
  • вес - 1180 г

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