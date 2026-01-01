Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата

В нижней части рюкзака расположено защитное отделение для DSLR среднего уровня, например, Canon 5D Mark IV с объективом 70/200 и до 6 дополнительных объективов. Для защиты оборудования от ударов и вибраций применена система безопасности Manfrotto.
Верхнее отделение предусмотрено для личных вещей.
В передней части расположен отсек для ноутбука 15 дюймов и планшета 9,7 дюйма. Его легко открыть, не перемещая оборудование, что удобно при проверке, например, в аэропорту.
Предусмотрены два способа переноски штатива: закрепить во внешнем кармане или расположить во внутреннем расширяемом кармане. Этот же карман можно использовать для переноски мобильных устройств DJI Osmo.
Когда вам нужен повседневный рюкзак, удалите разделители и сверните перегородку между отделами.
На ткань нанесено специальное покрытие, сохраняющее водонепроницаемость. В комплект включен чехол-дождевик на случай ненастной погоды.
Характеристики:
- внешняя высота - 45 см
- внешняя ширина - 19 см
- внешняя длина - 32 см
- внутренняя высота - 44 см
- внутренняя ширина - 17 см
- внутренняя длина - 27 см
- цвет - черный
- материал - нейлон
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для фотокамеры - 26х27х17 см
- размер отделения для ноутбука - 41х26х2 см
- отделение для планшета - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки)- да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- двусторонний защитный чехол - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- отделение для личных вещей - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Advanced
- вес - 1180 г