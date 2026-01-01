Manfrotto MA-BP-BFR Advanced Befree Camera Backpack рюкзак для фотоаппарата

Описание

В нижней части рюкзака расположено защитное отделение для DSLR среднего уровня, например, Canon 5D Mark IV с объективом 70/200 и до 6 дополнительных объективов. Для защиты оборудования от ударов и вибраций применена система безопасности Manfrotto.

Верхнее отделение предусмотрено для личных вещей.

В передней части расположен отсек для ноутбука 15 дюймов и планшета 9,7 дюйма. Его легко открыть, не перемещая оборудование, что удобно при проверке, например, в аэропорту.

Предусмотрены два способа переноски штатива: закрепить во внешнем кармане или расположить во внутреннем расширяемом кармане. Этот же карман можно использовать для переноски мобильных устройств DJI Osmo.

Когда вам нужен повседневный рюкзак, удалите разделители и сверните перегородку между отделами.

На ткань нанесено специальное покрытие, сохраняющее водонепроницаемость. В комплект включен чехол-дождевик на случай ненастной погоды.

Характеристики: