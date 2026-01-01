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GreenBean Vertex 02 рюкзак для фототехники

GreenBean Vertex 02 рюкзак для фототехники

GreenBean
Артикул: NVF-6049

GreenBean Vertex 02 – рюкзак для фототехники, вмещает DSLR камеру, 4-5 объектива, вспышку, аксессуары, ноутбук до 15.6", имеет отделение для личных вещей.

Описание

Изготовлен из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из мягкого вельвета яркого зеленого цвета, на фоне которого не затеряются даже самые мелкие предметы.

Конструкция слинга и двухзамковые молнии позволяют получить быстрый доступ к фото или видео камере, дополнительному оборудованию. Можно легко перекинуть рюкзак из-за спины на живот и откинув от себя боковую крышку, безопасно и удобно открывать нижний отсек рюкзака, а также использовать это положение как упор под локоть при съемке.

Широкая лямка распределяет нагрузку на плече и обеспечивает комфортную эксплуатацию. При необходимости лямки можно спрятать в специально предусмотренный карман и использовать рюкзак как сумку (сверху и сбоку имеются ручки для переноски). Металлические язычки молний снабжены удобными нейлоновыми петлями. «Дышащая» спинка Air Comfort изготовлена из мягкого вспененного материала и 3D сетки для улучшенной вентиляции воздуха.

В нижней части рюкзака располагается специальный карман для упора и фиксации на месте штативной ноги, сверху (на крышке рюкзака) штатив удерживается лямкой. Также снизу имеется потайной карман с чехлом, защищающим технику от дождя, пыли и песка.

Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Два кармана под карты памяти и другие мелкие аксессуары располагаются на боковой крышке.

Для личных вещей и дополнительного оборудования в рюкзаке предусмотрен большой верхний отсек с двумя карманами-сетками.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 300х230х500
  • вес, кг – 1,15

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