images
images
images
images
Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники
Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники
Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники
Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники

Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники

Fotokvant
Артикул: DAN-3357

Рюкзак Fotokvant GBK-001 для фототехники.

Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Изготовлен из прочного водоотталкивающего материала. Внешний карман закрывается на молнию. Рюкзак предусматривает возможность размещения сбоку в карманах-сеточках личных вещей и аксессуаров. Размеры - ? мм. Вес - ? г.

Описание

Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Арт. NVF-6089
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

350 ₽
В корзину
Grifon US-101TWB зонт комбинированный на просвет-отражение белого цвета 101 см
Арт. FTR-944
Grifon US-101TWB зонт комбинированный на просвет-отражение белого цвета 101 см
Наличие
более 10 шт

Grifon TWB-101 – комбинированный зонт диаметром 101 см. Представляет собой просветленную основу и съемный чехол с двумя поверхностями – белой и черной. Используется для получения мягкого рассеянного света для фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

1 440 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Хо Фань
Хо Фань
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.