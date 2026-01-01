Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники

Арт. FTR-944

Grifon TWB-101 – комбинированный зонт диаметром 101 см. Представляет собой просветленную основу и съемный чехол с двумя поверхностями – белой и черной. Используется для получения мягкого рассеянного света для фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.