Fotokvant GBK-001 рюкзак для фототехники

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак Fotokvant GBK-001 для фототехники.
Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Изготовлен из прочного водоотталкивающего материала. Внешний карман закрывается на молнию. Рюкзак предусматривает возможность размещения сбоку в карманах-сеточках личных вещей и аксессуаров. Размеры - ? мм. Вес - ? г.
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GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Grifon TWB-101 – комбинированный зонт диаметром 101 см. Представляет собой просветленную основу и съемный чехол с двумя поверхностями – белой и черной. Используется для получения мягкого рассеянного света для фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.