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Fotokvant Comman 129 рюкзак
Fotokvant Comman 129 рюкзак
Fotokvant Comman 129 рюкзак
Fotokvant Comman 129 рюкзак

Fotokvant Comman 129 рюкзак

Fotokvant
Артикул: NVF-7404

Fotokvant Comman 129 – современный, модный рюкзак для фототехники и личных вещей. В нем ваша фототехника будет защищена в путешествии от повреждений, пыли, грязи и дождя. Модель доступна в трех цверах: черный, красный, коричневый.

Описание

Характеристики:

  • материал – текстиль
  • внешние габариты, см – 30x22x50
  • внутренние габариты, см – 28x15x45

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