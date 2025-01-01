B+W (44839) F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Арт. DAN-1393

B+W F-Pro 684 55 мм Star effect 4x - фильтр для объектива, "звездный" эффект 4 луча.

Предназначен для создания художественного эфекта, появления четырехлучевых звезд на снимке. Эффект достигается тем, что фильтр изготовлен из высококачественного стекла Schott, в поверхность которого включены мельчайшие решетчатые конструкции. Важно, чтобы источник света был ярким и имел форму растровой точки, тогда проявится изящный цветной звездный эффект с высоким разрешением.

Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Диаметр - 55 мм.