B+W (44839) F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0514

B+W F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 55.

B+W (64373) F-Pro 684 55мм Star effect 4x, фильтр для объектива, &quot;звездный&quot; эффект 4 луча
Арт. DAN-1393
B+W (64373) F-Pro 684 55мм Star effect 4x, фильтр для объектива, "звездный" эффект 4 луча
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

B+W F-Pro 684 55 мм Star effect 4x - фильтр для объектива, "звездный" эффект 4 луча.

Предназначен для создания художественного эфекта, появления четырехлучевых звезд на снимке. Эффект достигается тем, что фильтр изготовлен из высококачественного стекла Schott, в поверхность которого включены мельчайшие решетчатые конструкции. Важно, чтобы источник света был ярким и имел форму растровой точки, тогда проявится изящный цветной звездный эффект с высоким разрешением.

Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Диаметр - 55 мм.

4 840 ₽
В корзину
Fotokvant Hood-55 бленда 55 мм
Арт. DAN-2398
Fotokvant Hood-55 бленда 55 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Бленда для объектива Fotokvant Hood-55 посадочный диаметр 55 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 55 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

420 ₽
В корзину

