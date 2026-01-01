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Lowepro Compact Courier 70 сумка черная

Lowepro Compact Courier 70 сумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5847

Lowepro Compact Courier 70 – сумка для фототехники, подходит даже для самого искушенного фотографа.

Модель удобной конструкции предназначена для фотокамеры, карты памяти и батареи или аксессуара. Цвет – черный. Вес - 250 г.

Описание

Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман и изготовлен из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки это наличие отдельных дополнительных карманов для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров, а также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.

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