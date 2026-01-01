Lowepro Compact Courier 70 сумка черная

Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман и изготовлен из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки это наличие отдельных дополнительных карманов для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров, а также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.
Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.